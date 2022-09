Mormane de gunoaie lăsate în urmă la Țebea de românii care l-au comemorat pe Avram Iancu Primaria comunei Baia de Criș, pe teritoriul careia a avut loc in week-end ceremonia de comemorare a lui Avram Iancu, a postat pe contul oficial de facebook o serie de fotografii care arata mormanele de gunoi lasat in urma de participanți și de vanzatori. Primarul localitații a anunțat ca la serbarile de anul viitor comercianții vor fi obligați sa plateasca o garanție de participare ce va fi returnata doar daca terenul utilizat va fi curațat. ”In atenția comercianților care va regasiți in imaginile de mai jos sa aveți mare grija pentru anul viitor (de ȚEBEA) daca mai doriți sa participați. Prin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

