- Romanii nu se tem de evenimentele nefericite petrecute, recent, in Turcia. Deși o lume intreaga a fost șocata de cruzimea atentatului, mulți turiști nu renunța la vacanțele pe malul Bosforului. Romanii nu se tem de atentatele din Istanbul și planifica in continuare vacanțele Zilele trecute, un atentat…

- Bianca Bazaliu (25 de ani), interul de la Gloria Bistrița, a raspuns laudelor care au curs in direcția ei ca urmare a golului senzațional din finalul meciului Romania - Spania 28-27, prin care a adus victoria „tricolorelor”. Puterea și precizia aruncarii Biancai Bazaliu din finalul meciului cu Spania…

- Activitatea Bac-ului de la Turnu Magurele este blocata de un an și jumatate, spun autoritațile. Blocajul ar veni din partea reprezentanților PNL, care nu s-ar prezenta la ședințe și, astfel, dividendele nu au fost imparțite, scrie Liber in Teleorman. Conducerea firmei care administreaza Bac-ul de la…

- Produsele alimentare care contin insecte vor incepe sa intre, usor-usor, si pe piata din Romania. Inca din primavara anului trecut, intr-o vreme in care, in Romania, nu se discuta atat de mult despre inlocuirea carnii cu insectele, studentii de la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara…

- Dinamo București a acces direct in faza grupelor, anul acesta, dar campioana de anul viitor va trebui sa stea la mila EHF și sa primeasca un wild-card. Se schimba formatul și la EHF European League. Handbalul masculin romanesc nu va mai avea echipa calificata direct in grupele Ligii Campionilor in sezonul…

- Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, a explicat ca a inceput discuțiile cu omologii sai israelieni cu privire la achiziția sistemului antiracheta israelian „Iron Dome”. Vasile Dincu susține ca Romania are șanse mari ca in viitor sa se poata apara cu un astfel de sistem. Ministrul a mai precizat…

- Conducerea clubului Neftchi Baku a reacționat in urma conflictului dintre antrenorul echipei azere, Laurențiu Reghecampf, și Anamaria Prodan. O publicație din Azerbaijan a contactat clubul din Baku, pentru a primi o reacție in urma scandalului. “Am intrebat ce parere au despre acest incident, daca au…

- FC Hermannstadt s-a impus in deplasarea de la FC Argeș, scor 1-0, in etapa #9 din Liga 1. Andrei Prepelița, antrenorul piteștenilor, a analizat prestația echipei sale și a cerut conducerii un nou transfer chiar daca la miezul nopții perioada de transferuri in Romania se inchide. Prepelița a vorbit despre…