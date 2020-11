MORI DE RÂS: ce MOTIVE au mai invocat românii în fața poliției pentru a ieși din casă după ora 23 Ma trage ceva catre afara, de nu știu cum sa va explic” sau „Eu ies in fiecare seara sa admir cerul, așa ca am ieșit și acum”, sunt doar doua motive prin care unii galațeni au incercat sa fenteze autoritațile ieșind din casa dupa ora 23.00. Odata cu intrarea in vigoare a noilor masuri epidemiologice și adoptarea restricțiilor de circulație a persoanelor, jandarmii galațeni au acționat zilnic, in sistem integrat cu poliția, pentru verificarea respectarii acestora, conform Mediafax. Citește și: Un medic ATI RUPE TACEREA dupa tragedia de la Piatra-Neamț: Oricare dintre secțiile ATI… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Firmele din industria carnii de porc sustin ca si in acest an romanii vor sacrifica circa un milion de porci, din cei aproape patru milioane crescuti anual in Romania. In fermele comerciale pretul a scazut cu 28%, dar la poarta gospodarului pretul creste, scrie Ziarul Financiar, potrivit MEDIAFAX.…

- "Rog pe cei din Piatra Neamt care ii cunoaste familia eroului de la Piatra Neamt si care a ales sa infrunte pericolul punand mai mult pret pe vietile semenilor decat pe a lui, sa ii puna in contact cu mine in cazul in care au nevoie de cazare. Le pot pune un apartament la dispozitie cu 2 camere neconditionat…

- Dupa decizia Guvernului de a introduce noi masuri de prevenție și un parțial lockdown de luni, 9 noiembrie, polițiștii au fost in fiecare noapte pe teren pentru a verifica respectarea acestor reguli.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ministerul Afacerilor Interne a publicat miercuri seara pe pagina sa de Facebook o serie de motive care au fost invocate de romani, in ultimele zile, pentru a justifica lipsa declaratiei pe proprie raspundere sau deplasarea in afara locuintei dupa ora 23,00.

- De asemenea, prin structurile abilitate ale Politiei, au fost constatate, sambata, 13 infractiuni pentru zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 Cod penal. In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 1.597 de apeluri la numarul unic de urgenta 112. Ministerul…

- O mama din Romania isi cauta fiica, plecata acum 7 ani in Italia. Femeia nu a mai vorbit cu fata ei din 2014 si abia in urma cu trei luni a reclamat disparitia, la Politie. „Vreau sa stiu daca Ioana e in viata”, scrie acum mama, pe Facebook. „Imi caut fiica PRICOP IOANA, va rog dați share și cine are…

- Mai mult de un milion de locuitori din regiunea Madrid nu mai au voie sa iasa din cartierele lor decat din motive bine intemeiate, dupa ce autoritațile au extins restricțiile adoptate pentru limitarea raspandirii coronavirusului.Incepand de luni dimineata, 167.000 de persoane nu mai pot sa iasa din…

- Politistii Biroului Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului Piatra Neamt solicita sprijinul cetatenilor pentru identificarea unui tinar, in vederea solutionarii unui dosar penal intocmit sub aspectul comiterii infractiunii de tilharie. Acesta a fost surprins de camerele video amplasate…