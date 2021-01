Stiri pe aceeasi tema

- O femeie care nu a calatorit in strainatate a fost confirmata cu noua tulpina Covid-19. Autoritațile au inceput o ancheta in acest sens. Pacienta nu e internata și are simptome ușoare. Cazul a fost identificat la Giurgiu. „Confirmarea e de o ora – o ora și ceva. E vorba de o tanara de 27 de […] The…

- Danemarca a inregistrat 86 de cazuri de infectare cu noua tulpina de Covid-19, detectata mai intai in Marea Britanie, iar frecventa cazurilor este in crestere, anunța agerpres . „Propagarea unei variante a virusului mai contagioasa poate duce la o curba epidemica mai abrupta, ceea ce va insemna ca va…

- Patru cazuri de contaminare cu noua tulpina de coronavirus aparuta in Marea Britanie au fost depistate la Madrid, fiind primele din Spania, a anunțat sambata guvernul regional, potrivit AFP. Este vorba despre persoane care au revenit recent din Marea Britanie. De asemenea, un prim caz de contaminare…

- Spania a confirmat sambata primele patru cazuri de contaminare cu noua varianta britanica a Covid-19, a anuntat guvernul de la Madrid, noteaza Le Figaro. Tulpina britanica a virusului a fost depistata deja in Franța, Germania, Italia, Danemarca, Olanda, scrie digi24.ro.

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) anunța ca, de la 1 ianuarie, serviciile de roaming in Marea Britanie ar putea costa mai mult, deoarece Regatul Unitparasește UE, așa ca regulile comunitare de stabilire a prețurilor nu i se mai aplica. ANCOM recomanda utilizatorilor…

- Raspandirea rapida a unei noi variante de coronavirus a fost motivul introducerii unor reguli stricte de Nivelul 4 pentru milioane de oameni, de Craciun, in Anglia, Scoția și Țara Galilor, in timp ce alte țari interzic calatoriile spre Marea Britanie, comenteza BBC. De ce cauzeaza ingrijorare aceasta…

- Italia ar putea revendica in curand recordul nedorit de al celor mai multe decese din Europa, in prezent aflandu-se umar la umar cu Anglia, relateaza The Guardian. A fost prima țara occidentala care a suferit grav din cauza coronavirusului și a sperat ca o experiența mai mare cu virusul va ajuta țara…

- Peste 300.000 de oameni au murit din cauza COVID-19 in Europa, iar autoritațile se tem ca decesele și infecțiile vor continua sa creasca pe masura ce regiunea va intra in iarna, in ciuda speranțelor unui nou vaccin, noteaza Reuters.Avand doar 10% din populația lumii, Europa reprezinta aproape un sfert…