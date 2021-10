Stiri pe aceeasi tema

- Un raport recent prezinta caștigurile de la Samsung și o creștere impresionanta in Q3 datorita business-ului cu semiconductori. Raportul specifica veniturile in intervalul 60,21 miliarde dolari – 61,87 miliarde dolari. Se așteapta ca profiturile sa fie cuprinse intre 13,12 miliarde dolari – 13,29 miliarde…

- “In urma adoptarii, la inceputul acestui an, a strategiei pe termen lung (2021-2030), Consiliul Guvernatorilor Bancii pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre (BSTDB) a decis, in cadrul reuniunii extraordinare de astazi, sa majoreze capitalul subscris al BSTDB de la 2,29 miliarde de euro, cat este…

- Dezvoltatorul american de vaccinuri Novavax anticipeaza ca in 2022 va livra cel putin 2 miliarde de doze din vaccinul sau pentru Covid-19, transmite Reuters. Compania, care a anuntat in iunie ca vaccinul sau a aratat o eficacitate de peste 90% intr-un studiu clinic in faza tarzie efectuat in SUA, a…

- Compania, care a anuntat in iunie ca vaccinul sau a aratat o eficacitate de peste 90% intr-un studiu clinic in faza tarzie efectuat in SUA, a declarat ca este pe cale sa depuna o cerere de utilizare de urgenta a vaccinului sau la Administratia pentru Medicamente si Alimente din SUA, in trimestrul…

- Guvernul a platit in prima jumatate a anului dobanzi record de 8,6 miliarde de lei, in contextul in care si datoria publica a explodat anul trecut, cu un deficit bugetar de 102 miliarde de lei, iar statul continua si in acest an cu un deficit foarte ridicat, care ar ajunge de la 80 miliarde lei la aproape…

- Banca din Cluj vrea sa-si remunereze investitorii cu dividende cu un randament de 2,8%. In aprilie banca a primit OK-ul actionarilor pentru distribuirea unei actiuni gratuite la 10 detinute. Ambele operatiuni, programate pentru toamna acestui an, anunta zf.ro.

- Tesla Motors a avut un trimestru excelent, cu venituri de aproape 12 miliarde dolari și profit net de 1,1 miliarde dolari. Intre aprilie și iunie Tesla a livrat peste 200.000 de mașini, cele mai multe fiind Model 3. Elon Musk a spus ca este clar faptul ca vehiculele electrice reprezinta calea corecta…

- Începând cu 1 ianuarie și pâna în prezent, Ministerul Finanțelor a împrumutat de la bancile comerciale peste 45 de miliarde de lei, la dobânzi medii de 5-6%. În aceeași perioada a anului trecut au fost împrumutate doar noua miliarde. Potrivit…