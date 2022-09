Stiri pe aceeasi tema

- Indicele dolarului a atins luni un nou maxim al ultimelor doua decenii, in timp ce lira sterlina a coborat la un minim istoric in raport cu moneda americana.Oscilatiile mari ale monedelor reprezinta o alta presiune asupra economiei globale si a castigurilor corporative, care ar urma sa scada pe masura…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat miercuri o stergere partiala a uriasei datorii reprezentate de creditele studentilor, o decizie despre care a spus ca este 'responsabila si justa', in fata unei opozitii republicane care il acuza ca alimenteaza inflatia, relateaza AFP, conform AGERPRES. Fii…

- Dolarul american este mai scump in raport cu leul comparativ cu moneda europeana, in conditiile in care cursul afisat marti de banca centrala a indicat 4,9225 lei pentru un dolar, fata de 4,8851 de lei pentru un euro. Aprecierea dolarului ar putea putea determina cresterea facturilor la carburanti,…

- Banca Centrala a Chinei (PBOC) a redus mai mult decat se estima rata dobanzii la facilitatea de creditare, dupa ce saptamana trecuta a adoptat noi masuri de relaxare, in cadrul eforturilor autoritatilor de la Beijing de a stimula economia, afectata de criza imobiliara si reaparitia cazurilor de COVID,…

- Președintele Coreei de Sud, Yoon Suk-yeol, l-a grațiat, vineri, pe vicepreședintele Samsung Electronics, Lee Jae-yong, condamnat la doi ani și jumatate de inchisoare pentru corupție. Ministrul justiției a precizat ca grațierea lui Lee era necesara pentru contracararea unei „crize economice naționale”,…

- Capitala cubaneza Havana va incepe din august sa intrerupa furnizarea energiei electrice, a anulat carnavalul si va lua si alte masuri, in conditiile in care criza energetica din tara se agraveaza, au relatat sambata media de stat preluate de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Fondul Monetar Internațional a avertizat marți ca evitarea recesiunii in SUA va fi "din ce in ce mai dificila", reducand din nou prognoza de creștere economica a SUA pentru 2022 la 2,3%, de la 2,9% la sfarșitul lui iunie, in condițiile in care datele au aratat o scadere a consumului, scrie Reuters,…