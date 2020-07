Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi deputați PSD i-au injurat pe politistii care au venit la fata locului, chemați de personalul localului. ”In aceasta dimineata, o patrula a Serviciului de Politie pentru Centrul Vechi din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, a fost solicitata de agentii de paza ai unui…

- Guvernul a aprobat acordarea de masti de protectie pentru 2,3 milioane de persoane din categoriile defavorizate, a anuntat joi ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. „Am adoptat astazi in sedinta de guvern o ordonanta de urgenta privind acordarea de catre Ministerul Sanatatii, prin Directiile de Sanatate…

- Hotararea Guvernului prin care este declarata starea de alerta și sunt impuse masurile pentru combaterea pandemiei de COVID-19 a fost adoptata, miercuri, de Parlament. Deputații și senatorii au inclus obligația ca Guvernul sa furnizeze maști pentru familiile și persoanele defavorizate.

- Operatorii de transport din judetul Arad, intre care Compania de Transport Public (CTP), sunt obligati sa vanda si masti de protectie alaturi de biletele de calatorie, a anuntat, marti, Prefectura Arad. Decizia a fost luata de Grupul de suport tehnic privind gestionarea bolilor inalt contagioase…

- Și pentru transportul in comun se vor aplica noi reguli care vor fi valabile incepand de vineri, 15 mai. Guvernul a stabilit cum trebuie sa ne comportam și ce trebuie sa facem in mijloacele de transport. Ca obligativitate, fiecare persoana care urca in autobuz este obligata sa poarte masca medicala…

- Administrația locala nasaudeana va asigura maști de protecție, in condițiile in care, incepand cu 1 mai, purtarea acestora este obligatorie pe raza orașului Nasaud. Potrivit primariei, vor fi achiziționate 20.000 de bucați de astfel de maști, care vor fi distribuite gratuit, incepand din data de 29…

- O suta de masti de protectie au fost donate de detinutii Penitenciarului de Minori si Tineri Tichilesti cadrelor medicale din Spitalul Judetean de Urgenta Braila, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al penitenciarului, Ionel Dinca, noteaza Agerpres. Astfel, incepand cu data de…

- Incepand de miercuri, 22 aprilie, timișorenii sunt obligați sa poarte masca de protecție și manuși atunci cand merg la cumparaturi, la farmacii sau cu mijloacele de transport in comun. Se pot folosi și eșarfe, iar edilul are un raspuns simplu pentru cei care cer maști și manuși de la primarie: „doar…