- Dintre conjudețene, in aceasta runda intermediara a Seriei a 5-a din Liga a 3-a, doar Unirea Alba Iulia evolueaza pe teren propriu, pe “Cetate”, astazi, de la ora 17.00, cu Avantul Reghin, celelalte trei avand dispute externe. “Alb-negrii” au un moral excelent dupa acel concludent 3-0 din derby-ul “de…

- FC Petrolul Ploiești – CS Tunari, astazi, ora 19:00, „Ilie Oana” Bogdan Chitic Liderul FC Petrolul nu vrea sa țina post de la victorii in Saptamana Mare, care programeaza, la Ploiești, in decurs de patru zile, doua meciuri importante impotriva unor echipe ilfovene, CS Tunari și Concordia 2 Chiajna.…

- CSM Flacara Moreni – FC Petrolul Ploiești 0-2 (0-2) Bogdan Chitic Liderul seriei a III-a a Ligii a III-a, FC Petrolul Ploiești, a rezolvat in mai puțin de doua minute soarta celui de-al treilea meci disputat in returul campionatului. Ieri dupa-amiaza, in Dambovița, „lupii” s-au impus cu 2-0 in fața…

- CSM Flacara Moreni – FC Petrolul Ploiești, ora 15:00, Stadion „Flacara” Bogdan Chitic Fara probleme in a-și trece in cont, pe teren, primele șase puncte din returul Ligii a III-a, la care s-au adaugat alte trei, la masa verde, ca urmare a refuzului celor de la Viitorul Domnești de a organiza partida…

- Turul ediției 2017-2018 a campionatului Seriei a III-a din Liga a II-a de fotbal s-a incheiat pe 18 noiembrie 2017. Atunci, FC Petrolul a jucat in deplasare, la margine de București, și a trecut, cu unele emoții, de SC Popești Leordeni, in urma unui gol decisiv reușit mai spre finalul meciului. Au urmat…

- In aceasta iarna, liderul ierarhiei turului ediției 2017-2018 din campioanmtul Seriei a III-a a Ligii a III-a de fotbal, FC Petrolul Ploiești, a avut antamate, grație suportului material important al finațatorului-partener, Veolia Romania, doua stagii de pregatire, fiecare cu specificul sau. Primul…

- Un numar de 24 de fotbaliști a luat Romulus Ciobanu, antrenorul principal al Petrolului, in al doilea cantonament de pregatire de dinaintea startului returului campionatului Seriei a III-a a Ligii a III-a de fotbal. O serie care o are in frunte pe echipa antrenata de fostul tehnician al echipei AFCM…

- Echipa feminina de baschet, Olimpia CSU Brasov a invins, miercuri, pe teren propriu, pe CSM Satu Mare cu scorul de 70-62 (20-6, 17-18, 11-18, 22-20), in etapa a 15-a din Liga Nationala. Pentru Olimpia Brașov au inscris: Handford 21, Pesovic 20, Irimia 17, Higgins 8, Al Ash Hab 2, Kazlauskaite 2. ,,O…