- Situație șocanta in Africa de Sud. O femeie a fost descoperita vie in frigiderul unei morgi. Victima a ajuns la morga din Carletonville, dupa ce a fost decarata moarta de paramedicii sosiți la un accident...

- Cutremurator! O fata in varsta de 16 ani, din Teslui, eleva a Liceului cu Program Sportiv Slatina, a fost gasita spanzurata, sambata dimineata (23 iunie). Purtatorul de cuvant al IPJ Olt, Cristian Grigorescu, a declarat ca tanara a fost gasita spanzurata de grinda unei anexe gospodaresti, in Teslui.…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, și premierul Viorica Dancila au fost prezenți la resfințirea bisericii Manastirii Dealu, de la Viforata. Post-ul VIDEO – Mai multe pensionare s-au rugat la Tariceanu și Dancila, pentru pensii! O femeie i-a pupat mainile premierului apare prima data in…

- Sora mai mica a reginei Maxima a Olandei, Ines Zorreguieta, a decedat in noaptea de miercuri spre joi, la Buenos Aires, ”probabil in urma unei sinucideri”, a anuntat familia regala olandeza, relateaza AFP.Corpul tinerei a fost gasit intr-un apartament, in cartierul Almagro, la vest de capitala,…

- Descoperire macabra in Ploiesti! O femeie in varsta de 61 de ani a fost gasita decedata in propriul apartament situat pe str. Petrochimistilor. Vecinii au solicitat ajutorul pompierilor pentru deblocarea usii apartamentului, oamenii declarand ca pe casa scarii se simtea un miros puternic venit…

- Descoperire șocanta in localitatea Valul lui Traian, din Constanța. O femeie de 47 de ani a fost gasita fara suflare in autoturismul sau. Paradoxal, deși masina era parcata de doua zile pe o strada foarte circulata, abia astazi cineva și-a dat seama ca șoferița era moarta.

- Sambata 19 mai 2018, intre orele 12-14, echipa USR Dambovita se va afla in municipiul Moreni. Programul actiunilor este urmatorul: Post-ul USR Dambovita continua campania „Fara penali in funcții publice”. Sambata vor fi in Moreni apare prima data in Gazeta Dambovitei .