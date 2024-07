Primaria Moreni anunța ca, in data de 13.07.2024, va avea loc in municipiu Campania de colectare deșeuri voluminoase de la populație. Locațiile unde vor fi amplasate containerele sunt: 1.Str. Cpt. Pantea Ion, langa podețul de peste paraul Sangeriș,2. Str. Ana Ipatescu, langa containerele de gunoi menajer,3. Str. Garii, in fața fostei gari. Deșeurile voluminoase reprezinta […] Articolul Moreni: Campanie de colectare deșeuri voluminoase de la populație a aparut prima data pe Ziarul Dambovita .