Stiri pe aceeasi tema

- Efectul imunizarii nu se lasa prea mult așteptat nici in țara noastra. Astfel. in a șasea saptamana de la inițierea procesului de vaccinare in Republica Moldova, se atesta o scadere cu 75% a morbiditații prin infecția COVID-19, in randul lucratorilor medicali.

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale anunța ca alți 3.603 de lucratori medicali au fost vaccinați impotriva Covid-19, in ultimele 24 de ore. Astfel, numarul total de cadre medicale vaccinate a ajuns la 45.757.

- De la inceputul procesului de imunizare in R. Moldova, 30.722 de lucratori medicali au fost vaccinați impotriva COVID-19. Dintre care, 3.277 au primit doza de vaccin in ultimele 24 de ore, comunica Ministerul Sanatații Muncii și Protecției Sociale. Totodata, pina la ziua de astazi nu au fost intilnite…

- UPDATE 11:54 Pina acum, in R. Moldova s-au vaccinat 7367 de persoane, toate fiind lucratori medicali. „Din 2 martie și pina in prezent, in total au fost inregistrate 271 de persoane au prezentat reacții advserse. Acestea sint reacții ușoare sau medii: sensibilitate la locul injectarii, oboseala, slabiciuni,…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 982 de vaccinuri (70 Moderna, 570 AstraZeneca, restul Pfizer). Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 97 de vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 885 de vaccinuri. Dintre…

- In aceasta luna, in Republica Moldova, ar putea incepe vaccinarea anti-COVID-19, iar primii care vor fi imunizați vor fi lucratorii din instituțiile medico-sanitare, personalul din cadrul secțiilor de reanimare și terapie intensiva, secții spitalicești cu specific de COVID-19. Lucratorii medicali care,…

- Efectele campaniei de vaccinare anti-coronavirus incep sa se vada. In Italia, candva epicentrul epidemiei din Europa, s-a constatat o scadere a numarului de cazuri de infectari cu Covid-19 in randul personalului medical. Conform La Stampa și Mediafax, in ultimele trei saptamani infectarile au scazut…

- Medicii din Moldova numara zilele pana la inceperea campaniei de vaccinare impotriva COVID-19. Agentia Nationala pentru Sanatate Publica a anuntat ca a fost selectat primul moldovean care va fi imunizat.