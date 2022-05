Deosebirea din morbiditate și mortalitate este una destul de mare, fiind doi termeni ce indica aspecte diferite. Ambii sunt insa folosiți ca indici in statistica.Morbiditatea și mortalitatea sunt doi termeni diferiți, folosiți in sanatatea publica. Afla ce inseamna fiecare dintre ei și care este utilitatea lor:Morbiditate și mortalitate - ce inseamnaMorbiditatea se refera la boala, in timp ce mortalitatea se refera la starea de a fi muritor. Ambele concepte pot fi aplicate la nivel individual sau la nivelul unei populații. De exemplu, o rata de morbiditate analizeaza incidența unei boli in cadrul…