Morbiditate crescută cu 50% la locuitorii din zona gropii de gunoi Glina Studii recente de impact asupra sanatații populației care traiește in zona limitrofa a gropii de gunoi Glina, care a poluat masiv și a distrus sanatatea locuitprilor in ultimii 20 de ani, depuse la Direcția de Sanatate Publica și afișate pe site-ul acestei instituții, au rezultate dramatice pentru cetațenii din Popești-Leordeni, Glina, Berceni și unele cartiere […]

