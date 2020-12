Moratoriul privind încadrarea personalului din sectorul bugetar, prelungit Cabinetul de miniștri a aprobat extinderea moratoriului temporar privind incadrarea personalului din sectorul bugetar pe funcțiile vacante inregistrate. Potrivit Vicepremierului Serghei Pușcuța, masurile politicii salariale propuse pentru anul 2021 au un impact considerabil asupra bugetului public național, cheltuielile de personal fiind prognozate cu o creștere de peste 817,1 milioane lei fa Citeste articolul mai departe pe noi.md…

