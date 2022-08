„Moralitatea” rămîne fără protecție Agenția de Stat pentru Protecția Moralitații va fi desființata. Un proiect de hotarire in acest sens figureaza pe agenda Cabinetului de miniștri. Actul urmeaza a fi examinat pe data de 10 august. Potrivit inițiativei, bunurile aflate in gestiunea Agenției și patrimoniul arhivistic al acesteia vor ajunge, dupa lichidare, in posesia Ministerului Culturii. Conform proiectului de hotarire, disponib Citeste articolul mai departe pe noi.md…

