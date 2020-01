Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte bolivian Evo Morales, aflat în exil în Argentina, afirma ca daca se va întoarce în Bolivia va forma militii populare armate asa cum sunt cele din Venezuela, relateaza AFP.Într-o declaratie pentru un post de radio venezuelean, Radio Kawsachum Coca (RKC),…

- Bolivienii sunt asteptati la urne la 3 mai pentru noi alegeri prezidentiale si parlamentare, a anuntat vineri Comisia Electorala, conform media locale, citate de DPA. Al doilea tur al scrutinului prezidential a fost programat pentru a doua jumatate a lunii iunie. Fostul presedinte Evo Morales si-a revendicat…

- Parchetul bolivian a emis miercuri un mandat de arestare pe numele fostului presedinte Evo Morales, aflat in exil in Argentina. Morales este acuzat de rebeliune, terorism si finantare a terorismului.

- Presedinta interimara a Boliviei, Jeanine Anez, a anuntat sambata emiterea iminenta a unui mandat de arestare impotriva fostului presedinte Evo Morales, refugiat in Argentina si vizat de anchete pentru rebeliune si terorism, noteaza AFP. "In zilele urmatoare va fi emis un mandat de arestare (contra…

- Ministrul mexican de interne 'Olga Sanchez Cordero a decis sa-i acorde azil politic lui Evo Morales. Viata si integritatea sa fizica sunt amenintate', a declarat Marcelo Ebrard in cadrul unei conferinte de presa din Mexic. El a precizat ca guvernul a primit aceasta solicitare din partea lui Evo Morales,…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro, noul presedinte ales argentinian Alberto Fernandez si seful statului cubanez Miguel Diaz-Canel au condamnat duminica "lovitura de stat" din Bolivia, dupa demisia presedintelui Evo Morales, determinat sa renunte la functie de trei saptamani de proteste impotriva…

- Ministerul de Externe transmite ca votul in strainatate pentru alegerile prezidențiale s-a incheiat in Europa, Asia, Africa și Australia. Instituția precizeaza ca aproximativ 647.000 de romani au votat in strainatate pana la ora 23:00 (ora Romaniei).„Votul in strainatate pentru alegerile prezidențiale…

- "Va cer inca cinci ani pentru a finaliza marile noastre lucrari", a declarat Morales energic, dar ragusit, in timpul ultimului sau miting, dupa o saptamana de campanie prin aceasta tara de 11 milioane de locuitori, pentru a-i convinge sa-l mentina la putere pana in 2025, scrie Agerpres. "Nu…