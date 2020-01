Morală şi literatură Despre scandalul care agita lumea literelor din Franta a scris un articol substantial Mircea Mihaies in numarul de saptamana trecuta al revistei Romania literara. Gasiti acolo principalele detalii ale acestei afaceri sordide. E vorba, asadar, de scriitorul Gabriel Matzneff (nascut in 1936), romancier, eseist si autor al mai multor volume de jurnal intim. Vreme de decenii, Matzneff n-a facut un secret din pedofilia lui. Dimpotriva, a etalat-o cu ostentatie, i-a gasit ju (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a dat marti publicitatii ''Raportul privind mecanismul de alerta'', un dispozitiv de detectare a dezechilibrelor macroeconomice, in care recomanda ca 13 state membre, printre care se numara si Romania, sa faca obiectul unui "bilant aprofundat" in 2020, astfel incat…

- Denis Alibec (28 de ani), varful Astrei Giurgiu, a fost criticat in nenumarate randuri pentru viața sa extrasportiva dezordonata. Ba chiar a fost acuzat ca ar fi fumat la pauza meciului Franța - Romania 2-1 de la EURO 2016. La 3 ani și jumatate de la acel moment, Alibec a mai negat o data zvonurile…

- ArcelorMittal Hunedoara amenința cu suspendarea producției "ca raspuns la condițiile pieței și la prețurile ridicate ale energiei". Amenințarea este lansata la doar o zi dupa ce premierul Ludovic Orban a vorbit despre ajutoare de stat care ar trebui acordate companiilor siderurgice și petrochimice,…

- Klaus Iohannis ne anunța ferm ca batalia cu PSD nu s-a incheiat. Dimpotriva. Razboiul este in toi. Și va dura atata timp cat PSD continua sa ocupe poziții importante in Parlament și in administrația publica locala. Romania este așadar in mod oficial in razboi. Intr-un razboi intern. Este din nou…

- Programul echipelor romanesti in Cupele Europene la volei: FEMININ Liga Campionilor, Grupa D, etapa intai: Nantes HB (Franta) -CSM Volei Alba Blaj (marti 19 noiembrie 2019, ora locala 19.00, ora 20.00 in Romania) Celalalt meci din Grupa E: A. Carraro Imoco Volley Conegliano (Italia) – Vasas Obuda Budapesta…

- Ziarul Unirea ANM anunța o iarna ATIPICA in Romania, mai calda decat in mod normal, cu episoade de vreme extrema: ger, viscol si ninsori abundente ANM anunța o iarna atipica in Romania, mai calda decat in mod normal, cu episoade de vreme extrema: ger, viscol si ninsori abundente Iarna urmatoare va fi…

- Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a Parlamentului European a dat unda verde candidaturilor comisarilor desemnati de Franta, Romania si Ungaria, dupa ce a analizat marti, intr-o reuniune extraordinara,...

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 544 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Germania – 231 locuri de munca pentru: manager receptie, commis de rang, lucrator bucatarie, demichef de rang, bucatar, ajutor bucatar, ospatar, receptioner, receptioner…