Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, de 32 de ani, a murit luni dimineața, la cateva ore dupa ce a ajuns la spitalul din Urziceni, dar a fost trimis acasa, scrie Digi24. Apelul la 112 a fost facut la ora 05.00 dimineața, potrivit IPJ Ialomița. La casa barbatului din localitatea Fierbinții de Jos au mers polițiști și un echipaj…

- Politistii din Ialomita au deschis o ancheta, dupa ce un barbat de 32 de ani a murit la domiciliul sau, noaptea trecuta, in la scurt timp dupa ce fusese consultat si tratat in spitalul din Urziceni.

- Reprezentanții ministerului Sanatații au calificat incidentul de la Urziceni, unde o gravida a nascut pe trotuar, in curtea spitalului, pentru ca la Spitalul Municipal nu erau locuri, ca „inacceptabil, de o gravitate deosebita”.

- Un barbat mort in Piata Sfatului din Brasov a zacut ore intregi pana cand oamenii i-au observat prezența. Incidentul șocant s-a petrecut in cursul zilei de marți, 25 iulie. Un barbat mort in Piata Sfatului din Brasov a zacut ore intregi pana cand oamenii l-au observat Cadavrul unui om al strazii a stat…

- Un eveniment tragic a avut loc, ieri seara, in localitatea Finișel, comuna Savadisla, acolo unde a fost solicitata o Ambulanța in vederea salvarii unei fetițe de 3 ani. Din pacate, micuța s-ar fi inecat cu mancare, fiindu-i blocate caile respiratorii. Ce au descoperit medicii la fața locului? Medicii…

- O femeie si copilul ei nou-nascut au ajuns la spital dupa o "operatie de cezariana" executata de sot cu instrumentar cumparat de pe Internet. Se intampla in Romania. Medicii spun ca a fost in mare pericol. O femeie a ales sa nasca acasa prin "operatie de cezariana". Sotul a fost cel care a executat…

- Un caz dramatic a avut loc in Neamț, acolo unde o femeie de 42 de ani, gravida pentru prima data, a murit dupa ce a nascut acasa cu o moașa gasita pe internet. Potrivit primelor informații, femeia a suferit complicații, iar in momentul in care a ajuns la spital, aceasta era deja in coma. Inconștiența…

- ​Medicul din București care s-a impușcat in cap cu un pistol cu bile de cauciuc a murit la spital. Surse judiciare spun ca el a incercat sa se sinucida. „Suntem suprasolicitati, hartuiti si, de prea multe ori, fara aparare. Rezultatul: stres si epuizare, o boala cu afectarea starii de sanatate fizice…