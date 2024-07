Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, in varsta de 22 de ani, a condus un autoturism pe Calea Timișoarei din Giroc dinspre Timișoara inspre Giroc, iar la intersecția cu strada Neptun a surprins și accidentat un barbat, in varsta de 27 de ani, care traversa strada regulamentar pe trecerea de pietoni. In urma impactului, pietonul…

- Ieri, 7 iulie 2024, in jurul orei 16.00, un barbat, in varsta de 64 de ani, a cerut sprijinul jandarmilor, reclamand faptul ca o persoana l a lovit cu pumnul din cauza unei parcari. Ieri, 7 iulie 2024, in jurul orei 16.00, un barbat, in varsta de 64 de ani, a cerut sprijinul jandarmilor, reclamand faptul…

- Un polițist local a fost lovit de mașina unui barbat drogat, pe care il amenda. Individul parcase pe un loc destinat persoanelor cu dizabilitați, iar cand i s-a adus la cunoștința acest lucru a devenit agresiv verbal și l-a provocat la bataie, apoi l-a amenințat pe polițist, potrivit mediafax.

- Un motociclist in varsta de 54 de ani a ajuns la spital dupa ce a pierdut controlul bolidului și a cazut, intre Moșnița Noua și Chevereșu Mare. „Un barbat in varsta de 54 de ani a condus o motocicleta pe de DJ 592 dinspre localitatea Moșnița Noua inspre localitatea Chevereș iar la un moment dat […]…

- Nu are permis de conducere, insa acest aspect nu l-a impiedicat sa conduca un autoturism pe unul dintre cele mai circulate bulevarde din Timișoara. Este isprava unui barbat in varsta de 35 de ani, care a lovit o mașina din spate și a fost reținut de poliție.

- Un barbat in varsta de 43 de ani a condus un autoturism pe bulevardul Liviu Rebreanu iar la sensul giratoriu din Calea Șagului ar fi intrat in coliziune cu o motocicleta, condusa de un barbat in varsta de 30 de ani. In urma impactului a rezultat o victima, respectiv barbatul in varsta de 30 de ani,…

- O femeie in varsta de 42 de ani a condus un autoturism pe strada Budapesta din localitatea Dumbravița iar la un moment dat, la intersecție cu strada Conac ar fi intrat in coliziune cu un motociclu, condus de un tanar in varsta de 16 ani. In urma impactului a rezultat o victima, respectiv tanarul in…

- FOTO Accident MORTAL in dimineața de Paști, pe DN 14, in Sibiu: Un barbat de 38 de ani, din Alba, DECEDAT dupa ce a patruns cu mașina pe calea ferata și a fost lovit de un tren Accident MORTAL in dimineața de Paști, pe DN 14, in Sibiu: Un barbat de 38 de ani, din Alba, DECEDAT dupa ce a patruns cu mașina…