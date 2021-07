Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Biroului Rutier Drumuri Naționale și Europene au depistat in flagrant un barbat de 45 de ani, aflat sub influența bauturilor alcoolice. In plus, acesta conducea un moped neinmatriculat, cu numar fals și fara a deține permis de conducere prin satul Giarmata Vii. Luni, el a fost testat cu…

- 3 infracțiuni dintr-o singura lovitura, asta dupa ce a dat etilotestul peste cap. Polițiștii Biroului Rutier Drumuri Naționale și Europene au depistat in flagrant un barbat de 45 de ani, aflat sub influența bauturilor alcoolice, in timp ce conducea pe drumurile publice un moped neinmatriculat, cu numar…

- In perioada 2-4 iulie, polițiștii rutieri au desfașurat o acțiune pentru reducerea numarului de accidente rutiere si a consecintelor acestora produse pe fondul consumului de alcool sau a drogurilor inainte de urcarea la volan.

- „La data de 22 iunie, În jurul orei 19.20, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Turda au depistat un tânar de 29 de ani, din comuna Mihai Viteazu, care se deplasa la volanul unui autoturism pe DN 75, pe raza localitații Cornești. …

- La data de 22 iunie a.c., in jurul orei 19.20, politistii Sectiei 9 Poliție Rurala Turda au depistat un tanar de 29 de ani, din comuna Mihai Viteazu, care se deplasa la volanul unui autoturism pe DN... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Campania de ridicare a mașinilor care prezinta elemente ce pot duce la concluzia ca ar putea fi abandonate sau fara stapan se desfașoara in Craiova. Astfel, in perioada urmatoare de pe raza Municipiului Craiova vor fi ridicate urmatoarele autoturisme: Autoturism marca Daewoo Cielo, de culoare bej, cu…

- Primaria Craiova a anuntat ca va continua acțiunile de ridicare a mașinilor abandonate pe domeniul public, aflate intr-o stare avansata de degradare. Astfel, in perioada urmatoare de pe raza Municipiului Craiova vor fi ridicate urmatoarele autoturisme: 1. Autoturism marca Daewoo Tico, de culoare verde,…

- CARAȘ-SEVERIN – Subprefectul de Caraș-Severin continua sa susțina ca municipiul Caransebeș beneficiaza de zero proiecte europene, in timp ce city managerul de la Caransebeș ii preda o lecție simpla de matematica! Deși parea ca lamuririle oferite zilele trecute de city managerul Caransebeșului, Florin…