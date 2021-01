Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a acordat cel mai redus pachet de sprijin pentru economie din Europa Centrala si de Est, in 2020, in contextul pandemiei, arata un raport al agentiei de rating Moody’s, care care analizeaza opt state, respectiv Romania, Bulgaria, Croatia, Slovenia, Slovacia, Polonia, Ungaria si Cehia.

- Inca doua cazuri de infectare cu tulpina Sars-Cov-2 din Marea Britanie, cunoscuta ca fiind mult mai transmisibila, au fost identificate in Romania, chiar in Capitala, anunța autoritațile. La fel ca in primele cazuri depistate, la Giurgiu, niciuna dintre cele doua persoane nu a calatorit in afara țarii.…

- Doua transporturi cu sute de cutii cu vaccinul Pfizer vor ajunge in țara noastra luni și marți, iar vaccinul Moderna va sosi tot in cursul saptamanii viitoare in Romania. Cele doua transporturi de la Pfizer vor fi aduse pe cale aeriana, astfel: Aeroportul București-Otopeni – 14 cutii (luni) și 11 cutii…

- In premiera pentru Romania, specialiști internaționali, membri ai Consiliului științific al Asociației “Pur și simplu verde”, au prezentat viziunea și strategiile necesare a fi aplicate pentru combaterea schimbarilor climatice și dezvoltarea unei economii durabile, care sa susțina progresul economic,…

- Doar cinci procurori din DNA au raspuns „apelului” fostei șefe, Laura Codruța Kovesi, de a se inscrie la procedura de selecție a candidaților pentru funcția de procuror european delegat in Romania. Doi dintre ei i-au fost subordonați. Termenul pentru inscrierea la concursul pentru Parchetul European…

- Amanarea rapelului la vaccinul anti-COVID, luata in considerare in alte state, ar putea fi o soluție și pentru Romania, in ideea de a imuniza cat mai multe persoane, in condițiile in care stocurile sunt limitate. Administrarea celei de-a doua doze de vaccin anticoronavirus poate fi amanata și in Romania,…

- Președintele Klaus Iohannis a prezentat, ca in multe alte situații, doar ce i-a servit cauzei sale și a partidului pe care il conduce. De data aceasta, este vorba de subiectul extrem de sensibil al paturilor ATI, aflate intr-o profunda criza logistica. Potrivit unei analize obținute de ziarul Libertatea,…

- Aproape opt milioane de romani joaca jocuri video pe smartphone-uri, PC-uri, console sau tablete, arata un studiu de piața lansat de Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din Romania (RGDA), in cadrul conferinței de specialitate Dev.Play 2020. “Jocurile video nu mai sunt de mult timp un fenomen…