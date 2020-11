Moody's ridică ratingul datoriei Greciei până la Ba3 Agenția de rating Moody's a anunțat vineri ca a ridicat ratingul datoriei pe termen lung al Greciei cu o nota de la B1 la Ba3, cu o perspectiva stabila, potrivit AFP.



Moody's se refera la &"reformele în curs&", în special la nivel instituțional, pentru a justifica actualizarea ratingului. Datoria greceasca se afla la cel de-al 13-lea nivel din 21.



În ianuarie, agenția de rating Fitch a ridicat, de asemenea, ratingul grecesc cu o nota.



Standard and Poor's și-a menținut ratingul BB în aprilie, în timp ce și-a redus perspectivele din… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

