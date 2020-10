Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de rating Fitch mentine neschimbat ratingul Regatului Unit - AA+ -, dar avertizeaza in continuare cu privire la o perspectiva negativa, precizand ca este ingrijorata de situatia finantelor publice britanice din cauza crizei covid-19 si a viitoarei relatii a Marii Britanii cu Uniunea Europeana…

- ”Perspectiva negativa reflecta impactul pe care pandemia noului coronavirus o are asupra economiei Regatului Unit si deteriorarea finantelor publice care a decurs din ea”, a precizat vineri, intr-un comunicat, Fitch. Agentia de cotare mizeaza pe un deficit bugetar care urmeaza sa creasca anul acesta…

- Agentia de evaluare financiara S&P Global a inrautatit joi estimarile privind evolutia economiei Marii Britanii anul acesta, previzionand un declin de 10%, urmat de un avans de aproape 8% anul viitor, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Conform S&P, PIB-ul Regatului Unit ar urma sa se contracteze…

- Veniturile fiscale ale Germaniei vor fi cu 36 miliarde de euro (42,47 miliarde de dolari) mai scazute in urmatorii cinci ani, decat s-a previzionat in mai, in special din cauza modificarilor fiscale menite sa ajute cea mai mare economie europeana sa depaseasca efectele crizei provocate de pandemia…

- Pandemia erodeaza traditionala soliditate a ratingului SUA. Cea mai mare economie a lumii primește perspectiva negativa de la Fitch Agentia de evaluare financiara Fitch a mentinut la "AAA" ratingul atribuit Statelor Unite, dar a inrautatit perspectiva de la stabila la negative. Fitch a luat…

- Agentia de evaluare financiara Fitch a mentinut la "AAA" ratingul atribuit Statelor Unite dar a inrautatit perspectiva de la stabila la negativa, citand adancirea deficitului pentru a finanta masurile de stimulare menite sa combata efectele negative ale pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmit…

- Agentia de evaluare financiara Fitch a mentinut la “A” ratingul atribuit Japoniei pentru datoria pe termen lung, dar a inrautatit perspectiva de la stabila la negativa, citand efectele negative semnificative ale pandemiei de coronavirus (COVID-19) si cresterea nivelului datoriei publice, in urma masurilor…

- A treia economie mondiala, in vizorul Fitch. Agenția inrautateste perspectiva ratingului Japoniei, din cauza pandemiei Agentia de evaluare financiara Fitch a mentinut la "A" ratingul atribuit Japoniei pentru datoria pe termen lung, dar a inrautatit perspectiva de la stabila la negative. Decizia…