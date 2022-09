Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi ca, in urma analizei facute pana acum la nivelul Guvernului, nu s-a identificat riscul ca tara noastra sa ramana fara energie. “Ieri, in sedinta de Guvern, am aprobat planul de iarna si el a fost intocmit de catre toti cei care isi desfasoara activitatea si sunt…

- Solutiile de compromis cu care se confrunta sefii bancilor centrale globale - intre locuri de munca, inflatie si cresterea economiei - se vor inrautati probabil in urmatorii ani, deoarece lumea se confrunta cu dificultati in privinta pietei muncii si a lanturilor de

- Presedinta Camerei Reprezentantilor SUA, Nancy Pelosi, a sosit marti seara la Taipei cu un mesaj clar la adresa Chinei, afirmand ca angajamentul Washingtonului fata de un Taiwan democratic este mai important ca niciodata.

- Potrivit ultimelor date centralizate in cadrul recensamantului incheiat pe 31 iulie, Argeșul se situeaza in fruntea clasamentului, cu o rata de recenzare de 99,5%. Cifra anunțata, in ce privește numarul de locuitori ai județului, este 558.422 , in scadere cu circa 54.000 de locuitori, fața de 612.431…

- Inflația va ramane ridicata o perioada, riscurile la adresa cursului leului s-ar putea sa se reamplifice, riscurile la adresa conduitei viitoare a politicii fiscale sunt tot mai mari, iar unele firme ar putea fi nevoite sa se restructureze. De asemenea, incertitudini „notabile” decurg din extinderea…

- Romania negociaza pentru importuri de gaze naturale din Azerbaidjan, Egipt și Emiratele Arabe, astfel ca nu exista riscul de a ramane fara combustibil pentru incalzire in aceasta iarna ori a raționalizarii consumului populației, potrivit directorului gene

- "Nu exista riscul ca Romania sa ramana fara gaze la iarna" Foto: Arhiva. România este în negocieri avansate pentru a importa gaze din Azerbaidjan, Egipt si Emiratele Arabe si nu exista riscul ca la iarna sa ramânem fara gaze sau sa rationalizam consumul populatiei, a afirmat…

- Banca Centrala Europeana (BCE) va merge "oricat de departe e nevoie" pentru a lupta impotriva unei inflatii "excesiv de ridicate" si care ar urma sa ramana la acest nivel "pentru o anumita perioada" in zona euro, a declarat marti presedintele BCE,