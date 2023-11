Agentia de rating Moody’s a reconfirmat ratingul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la Baa3 pentru datoria pe termen lung si P-3 pentru datoria pe termen scurt, precum si perspectiva stabila.anunta sambata Ministerul Finantelor, care precizeaza ca, in opinia agentiei, economia Romaniei va inregistra o crestere de 2% in anul 2023, respectiv de 3,2% in 2024 si 3,5% in 2025. ”Agentia de rating Moody’s a reconfirmat in data de 03 noiembrie 2023 ratingul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la Baa3 pentru datoria pe termen lung si P-3 pentru datoria pe termen scurt, precum si perspectiva…