- Asia Fest, primul festival care promoveaza raspandirea tradițiilor și obiceiurilor orientale, revine in luna noiembrie cu a șaptea editie, a carei tematica este Colors of Asia. Festivalul propune o calatorie pana in cele mai indepartate colțuri ale marelui continent astfel incat iubitorii de cultura,…

- ​Tot mai mulți hackeri se concentreaza acum pe valorificarea vulnerabilitaților din lanțul de aprovizionare și, în special, pe mici furnizori de servicii care sunt folosiți pe post de ”cal troian” pentru a accesa ținte majore, arata un raport al Thales și Verint Raportul arata care…

- Statele Unite ale Americii renunța treptat sa mai fie ”fratele mai mare”, grijuliu și protectiv, al Lumii libere. Nu-și mai permite! Ca om de afaceri uns cu toate alifiile, președintele Trump ințelege ca, dincolo de politica și alianțe, America are nevoie de bani acum mai mult ca altadata. Ridicarea…

- Brasovul va gazdui in acest weekend cea de-a VII-a editie a festivalului „Ziua multiculturalitatii”, in cadrul caruia reprezentanți din 24 de țari, din intreaga lume vor oferi publicului brașovean muzica, dansuri și cantece tradiționale, obiceiuri culturale, pictura tradiționala și multe alte surprize.…

- Brasovenii si turistii vor putea obtine, si in acest an, sambata, "vize" de o zi pentru tari europene, dar si exotice, in cadrul Festivalului Ziua Multiculturalitatii, un eveniment aflat la a saptea editie, organizat de Centrul Regional de Integrare pentru Straini din Brasov.Evenimentul,…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite a anunțat ca perioada de inscriere pentru Diversity Visa Program (DV-2021), cunoscut sub numele de “Loteria Vizelor”, va incepe miercuri, 2 octombrie 2019, la 12:00pm EDT (7:00pm ora Romaniei) și se va incheia marți, 5 noiembrie 2019, la 12:00pm EST (7:00pm…

- Visa (NYSE:V) si Revolut, unul dintre cele mai importante fintech-uri din Europa, au anuntat astazi un nou parteneriat prin intermediul caruia Revolut isi va extinde accelerat business-ul la nivel global. Cu ajutorul brandului Visa si a gradului sau mare de acceptare la nivel international,…

- Rusia ridica vizele pentru cetațenii din 53 de țari, inclusiv Romania. Ce regiune poate fi vizitata doar cu viza electronica Turiștii și oamenii de afaceri din 53 de țari vor putea vizita Stankt Petersburg doar in baza unei vize electronice simplificate, care va intra in vigoare in aceasta toamna. Potrivit…