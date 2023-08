Stiri pe aceeasi tema

- ​Agentia de rating Moody's a retrogradat luni mai multe banci americane de talie mica si mijlocie, adaugand ca ar putea retrograda si unele dintre cele mai mari banci americane, transmit Reuters și Agerpres.

- Agentia de rating Moody's a retrogradat luni mai multe banci americane de talie mica si mijlocie, adaugand ca ar putea retrograda si unele dintre cele mai mari banci americane, avertizand ca credibilitatea sectorului va fi afectata de riscurile de finantare si profitabilitatea redusa, transmite Reuters,…

- Armata terestra americana a devenit vineri a doua ramura a armatei americane care nu mai are un lider confirmat de Senat, dupa ce un senator republican continua sa blocheze nominalizarile militare, o masura despre care liderii militari au declarat ca ameninta gradul de pregatire si submineaza pastrarea…

- Secretara Trezoreriei americane, Janet Yellen, a reacționat dupa ce Fitch a retrogradat rating-ul de țara al Statelor Unite și spune ca decizia este „complet nejustificata”, precizand ca agenția nu a ținut cont de progresele facute in timpul administrației Biden sau de puterea economica a țarii, relateaza…

- Costurile economice și bugetare ale valurilor de canicula și ale incendiilor care afecteaza Grecia și alte țari din sudul Europei sunt gestionabile pe termen scurt, dar fenomenele climatice extreme vor crește ca frecvența, intensitate și durata in urmatorii ani, cu impact negativ pe termen lung asupra…

- Rusia și Ucraina se acuza reciproc ca pregatesc un atac sub steag fals la centrala nucleara de la Zaporojie. Președintele Zelenski i-a informat pe liderii lumii despre acțiunile din jurul complexului unde sunt 6 reactoare nucleare.

- "Mai multe" agenții guvernamentale federale americane au fost afectate de un atac cibernetic global care exploateaza o vulnerabilitate a unui software utilizat pe scara larga.Agenția americana pentru securitatea cibernetica și a infrastructurii "ofera sprijin mai multor agenții federale care au suferit…

- U.S. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) a declarat ca mai multe agentii federale s-au confruntat cu intruziuni, in urma descoperirii unei slabiciuni in software-ul de transfer de fisiere MOVEit, a declarat Eric Goldstein, directorul executiv asistent pentru securitate cibernetica…