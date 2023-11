Majoritatea analistilor se asteptau ca agentia sa lase neschimbate atat ratingul, cat si perspectiva acestuia. Moody’s a atribuit o perspectiva negativa ratingului suveran al celei de-a treia mari economii din zona euro in august anul trecut, dupa prabusirea guvernului si in mijlocul unei crize energetice. ”Decizia de a schimba perspectiva de la negativa la stabila reflecta o stabilizare a perspectivelor pentru puterea economica a tarii, sanatatea sectorului bancar si dinamica datoriei guvernamentale”, a spus Moody’s vineri. Moody’s este a patra agentie care a evaluat Italia in ultima luna. S&P…