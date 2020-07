Stiri pe aceeasi tema

- La nivel global, numarul de infectari cu noul coronavirus continua sa creasca, deși pandemia cunoaște un regres mai ales in Europa. 7 milioane de oameni au fost infectați pana acum cu coronavirus la nivel global, dintre care aproape 3 milioane și jumatate s-au recuperat, iar peste 400.000 au murit in…

- Pandemia de coronavirus a ucis cel putin 369.086 de oameni in intreaga lume de la aparitia sa in decembrie, in China, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale si publicat duminica la 11:00 GMT.Citește și: SONDAJ IMAS - Creștere spectaculoasa pentru Pro Romania: PNL in cadere…

- Grupul bancar austriac Erste, proprietarul BCR, a raportat pentru primul trimestru al acestui an o capitalizare solida si un nivel excelent de lichiditate despre care banca afirma ca asigura o fundatie puternica pentru a infrunta un mediu economic dificil, dominat de criza Coronavirus.

- Primarul Clujului a declarat ca se așteapta la o scadere a veniturilor la bugetul municipiului, în luna aprilie, chiar de trei ori mai mare decât în luna precedenta, din cauza starii de urgența. Astfel, daca în martie, Clujul a fost pagubit de 7 milioane de lei, luna…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in scadere sedinta de marti, iar la o jumatate de ora de la debut consemna tranzactii in valoare de 3,4 milioane de lei (705.933 euro), potrivit Agerpres.Indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 17 companii, inregistra o scadere…

- ONU atrage atentia ca recesiunea financiara din acest an va avea un impact devastator asupra copiilor, estimandu-se ca aproximativ 42-66 de milioane de minori ar putea cadea in saracie extrema OrganizatiaNatiunilor Unite a prezentat ieri un raport sumbru privind efectele pe care le vaavea pandemia de…

- Restricțiile impuse de autoritați, in incercarea de a stopa raspandirea noului coronavirus, nu sunt respectate de toți romanii. Intr-o singura zi, oamenii legii au acordat amenzi in valoare de aproape 20 de milioane de lei, conform stiridecluj.ro.Polițiștii și jandarmii au depistat, in doar 24 de ore,…