Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai multe verificari și vizionarea unor imagini de pe camerele de supraveghere, polițiștii locali au reușit sa afle cine se face vinovat de inscripționarea mai multor bunuri aflate pe domeniul public. Este vorba despre doi minori din municipiu, un baiat și o fata. Spre exemplu, in data de 13 mai…

- „Vești bune pentru seniorii albaiulieni! Inca un proiect la care eu țin foarte mult a fost finalizat cu succes. Lucrarile de extindere, reabilitare și modernizare a Centrului de zi pentru persoane varstnice din Alba Iulia au fost finalizate, iar astazi, impreuna cu colegii din Primarie, am recepționat…

- In ultima perioada, Serviciul Disciplina in Construcții, din cadrul Poliției Locale, Direcție aflata in subordinea Primariei, a aplicat amenzi de 30.000 de lei. Situațiile constatate in teren au scos la iveala faptul ca firme care au efectuat diverse lucrari nu au respectat obligațiile contractuale…

- Va reamintim faptul ca este ilegala depozitarea deșeurilor provenite din construcții la punctele de colectare selectiva din oraș. Știm ca pare mai simplu sa le aruncam acolo, dar acest lucru poate avea consecințe negative atat pentru mediul inconjurator, cat și pentru buzunarul dumneavoastra. De aceea,…

- Am urmarit, in ultima perioada, inclusiv aici, pe Facebook, mai multe opinii și comentarii legate de aglomerația din traficul orașului, generata de lucrarile de mobilitate care se desfașoara in prezent. Sunt total de acord ca exista un deranj, ca nervii sunt intinși, ca se circula anevoios. Problema…

- Ieri, 4 aprilie, in prezența invitaților, incepand cu ora 11:00, s-a desfașurat ceremonia militara in cadrul careia au fost subliniate principalele aspecte care au contribuit la decorarea drapelului de lupta al Jandarmeriei Alba. Intr-un cadru festiv, 13 jandarmi – 4 ofițeri și 9 subofițeri au fost…

- De azi, echipele din teren au demarat lucrarile in cartierul Anghel Saligny, unde exista in jur de 300 de locuri de parcare. Estimez ca durata de execuție este de cateva zile. Ulterior, in baza unui grafic stabilit de administrația locala, pe care il voi comunica și aici, vom continua și in restul zonelor…