Stiri pe aceeasi tema

- Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” organizeaza admiterea pentru studii universitare de licența pentru ofițeri de pompieri și alte specializari pentru domeniul situațiilor de urgența. Solicitarea de inscriere (CV-ul dumneavoastra și consimțamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal)…

- A fost conac boieresc de o insemnatate rara, dar a ajuns o ruina cu pereți jerpeliți, fara uși și fara ferestre.Este vorba despre conacul boierului Dino Russo din satul Paulesti, raionul Calarasi, istoria caruia incepe inca din secolul 19.

- Jandarmii montani de la posturile Zanoaga și Peștera au continuat weekendul trecut acțiunile de informare a turiștilor cu privire la prevenirea faptelor antisociale incidente prevederilor Legii nr. 54 din 2012 privind desfașurarea activitaților de picnic, dar și la pericolele la care iși pot expune…

- Vreți sa petreceți zile de weekend in zona Lacului Surduc? Puteți face plimbari gratuite cu catamaranul (ambarcațiune de agrement cu opt locuri). Asociația de Utilitate Publica pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) in județul Timiș, respectand normele antiCOVID in vigoare pentru sezonul…

- Reabilitarea DN 15 Bicaz - Poiana Teiului, un drum intens circulat si cu mare potential turistic, ar putea fi gata in doua saptamani, dar partile nu se mai inteleg, fiind depusa o notificare de reziliere a contractului.

- Vorbe multe, fapte puține. Așa ar putea fi rezumata inițiativa administrației botoșanene care, de cateva ori in trei decenii, a purces la proiecte ambițioase menite sa trezeasca la viața turismul in nordul Moldovei. Insa totul s-a impotmolit in hartii...

- Vin vesti bune pentru locuitorii a trei comune buzoiene dar si pentru amatorii de drumetii in zone pitoresti. Dupa ani buni de asteptare, incepe reabilitarea drumului judetean care face legatura intre comunele Vintila Voda, Sarulesti si Bisoca. Proiectul este finantat prin Programul National de Dezvoltare…

- Vin vesti bune pentru locuitorii a trei comune buzoiene dar si pentru amatorii de drumetii in zone pitoresti. Dupa ani buni de asteptare, incepe reabilitarea drumului judetean care face legatura intre comunele Vintila Voda, Sarulesti si Bisoca. Proiectul este finantat prin Programul National de Dezvoltare…