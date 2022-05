Stiri pe aceeasi tema

- In București, 370 de blocuri, dar și spitalul de urgența pentru copii Marie Curie, raman fara apa calda, pana vineri, din cauza lucrarilor de remediere a unei avarii la rețeaua Termoenergetica.

- Ziua Veteranilor de Razboi este marcata vineri, 29 aprilie, la Constanta, in semn de recunostinta pentru apararea independentei si integritatii teritoriale a Romaniei informeaza joi Fortele Navale Romane. Evenimentul va avea loc in Cimitirul Central din municipiu, la Monumentul Eroilor din Primul Razboi…

- Județul nostru este bogat in locații ce merita vizitate. Trei comune au decis sa-și puna frumusețea și incarcatura istorica a meleagurilor intr-o broșura. ”Am mers cu copiii in Parcul dendrologic din Arcalia. Nu a fost prima data. Dar am ramas placut surprinsa cand paznicul, dupa ce i-am platit biletele…

- In februarie 2022, Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul firmei Sunrise Tours SRL Primaria municipiului Constanta a emis un certificate de urbanism pentru firma Sunrise Tours SRL, prin Dumitru Ghiuri, care…

- In timpul retragerii dintr-un atac in Ucraina, unii militari ruși au cazut prizonieri, in vreme ce armata invadatoare a lasat in urma arme și echipamente, printre care și niște pachete albe, care datau din anul 1978.

- Gara din Teius, una dintre cele mai frumoase si monumentale din tara, a ajuns intr-o stare avansata de degradare. Cladirea a fost construita in actuala forma intre 1905 si 1908 si nu a mai fost reabilitata de zeci de ani.

- Blocuri și case daramate, mașini distruse și oameni evacuați. Așa poate fi rezumat pe scurt tabloul din Kiev, oraș in care forțele ruse au ajuns astazi, la o zi dupa ce Rusia a atacat Ucraina. Vedeți mai jos imaginile razboiului. Un ucrainean se uita la o mașina strivita de un tanc al forțelor ruse.…