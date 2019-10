Daca e sa analizam lista monumentelor istorice intocmita in 2015 de catre Ministerul Culturii, in municipiul Iași au fost identificate peste 450 de monumunete istorice ce dateaza din diferite perioade. Intreaga zona centrala a Iașului, de la Podul Roș trasand o linie pe malul Bahluiului pana pe strada Pacurari, iar alta linie pe strada Sfantul Lazar apoi spre strada Elena Doamna și mai departe pana in Copou, intregul perimetru face parte din ceea ce inseamna monumentul istoric ”Centrul istoric și Curtea Domneasca”, datand din epoca medievala. Acest perimetru este plin de monumente arhitecturale,…