Stiri pe aceeasi tema

- Magazinele Enel din judetele Arad, Caras-Severin, Hunedoara și Timis vor fi inchise in data de 1 Mai 2023, zi libera legala. Serviciul de call center va fi disponibil in aceasta zi numai pentru informații in sistem automat precum transmiterea indexului, detalii despre factura și sold. In celelalte zile,…

- DIICOT a dat in aceasta dimineața o dubla lovitura in vestul țarii – polițiștii de la ”crima organizata”, impreuna cu trupele speciale ale Jandarmeriei, au descins in zeci de locații din Timiș, Caraș-Severin, Arad, Hunedoara și Dolj. Este vorba de doua operațiuni. Una vizand o grupare de traficanți…

- Vestigiile județului Hunedoara, care marcheaza istoria acestei regiuni, impresioneaza vizitatorii nu doar prin unicitatea lor, ci și prin multe taine nu demult ieșite la iveala, unele așteptand inca sa fie descoperite. Cariera de piatra care pastreaza urme ale dacilor Arheologii care studiaza epoca…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe DN7, unde un automobil și o motocicleta s-au ciocnit violent. Coliziunea a avut loc la intersecția strazilor Unirii cu Libertații, din localitatea hunedoreana Oraștie. Motociclistul a fost ranit, fiind preluat de o ambulanța. Conform IPJ Hunedoara, strada…

- Incident mai puțin obișnuit in aceasta dimineața, la sediul primariei din Hațeg, județul Hunedoara. „O persoana a patruns cu un topor in mana in sediul primariei orașului Hateg și a inceput sa sparga geamurile. Patrula de jandarmi a intervenit și a imobilizat persoana. Aceasta este condusa la sediul…

- Meteorologii au emis marți trei avertizari Cod portocaliu și galben pentru vant puternic la munte, dar și in sudul, centrul și estul țarii, incepand din aceasta dimineața. Primul e valabil și pentru zonele inalte din estul Carașului iar cel galben va afecta și județul Hunedoara in mare parte. Conform…

- Pe langa frumusețile naturale și valoroasele monumente istorice, județul Hunedoara are și o mulțime de locuri mai puțin cunoscute, ascunse privirilor, ale caror povești așteapta sa fie descoperite de cei aflați in cautarea unor escapade inedite. Un labirint de galerii subterane Nu departe de Brad, in…