- Jocurile puzzle de la Gezo.ro au foarte multe beneficii in ceea ce privește dezvoltarea capacitații cognitive a copilului tau. Aceste tipuri de jocuri ajuta foarte mult la insușirea și dezvoltarea capacitații de concentrare și ii ajuta pe copilași sa se relaxeze intr-un mod benefic pentru dezvoltarea…

- „Wild Feelings” este o piesa despre dorința de necontrolat și pasiune dusa la extrem, totul intr-un cadru cald, al verii. Cu un refren venit din spuma valurilor, piesa lui Andre Rayel este despre energie. Titlul vorbește de la sine, iar piesa este un must-have in toate playlisturile, pentru ca vara…

- Cultura a avut mereu un loc special in redacția noastra și datorita profesorului și prozatorului Ionuț Cristache va aducem zi de zi o colecție de editoriale pentru toate gusturile și Post-ul Colecția de cultura a Gazetei lanseaza inca un volum: Tableta de Carte ți Film apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Liderul de la Kremlin a semnat un decret prin care a acordat brigazii „titlul onorific de ” pentru „eroismul și tenacitatea, determinarea și curajul” oamenilor sai, a precizat Kremlinul, potrivit Le Figaro .„Acțiunile abile și decisive ale intregului personal (al brigazii) in timpul operațiunii militare…

- Ubisoft a confirmat pe 5 aprilie faptul ca faimoasa sa serie de jocuri Rainbow Six va sosi pe mobil. Rainbow Six Mobile este numele oficial al noului joc, care va sosi in faza de beta testing, la care gamerii se pot inscrie. Titlul va sosi si pe Android si pe iOS. Rainbow Six Mobile va include harti…

- SC Kraftfenster SRL anunta finalizarea proiectului cu titlul “Diversificarea si dezvoltarea activitatii SC Kraftfenster SRL prin achizitia de utilaje”. Obiectivul general al proiectului il reprezinta diversificarea si dezvoltarea activitatii SC Kraftfenster SRL prin crearea unui proces de productie…

- La fel ca acum, inaintea declanșarii celui de-al doilea razboi mondial, liderii marilor puteri ale lumii vorbeau despre iminența declanșarii razboiului. Nimeni nu voia sa cedeze nimic. Premisele celui de-al treilea razboi mondial se vad ca umbrele in peștera inițiatica. Totuși, in 30 septembrie 1938,…

- “29” este noul EP in care EMAA povestește despre trecut, cu inima-n prezent și cu gandul la viitor, pe durata a cinci piese puternice scrise de artista. Titlul lui nu este o coincidența, materialul fiind lansat in ultima luna calendaristica in care EMAA are varsta de 29 de ani. EP-ul conține 5 piese…