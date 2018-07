Monument ridicat în cinstea asfaltării în Dolj. Doar că asfaltul nu a ajuns la el Unul dintre localnicii care au lucrat la monumentul ridicat in cinstea asfaltarii drumului comunal 63, intre Rapa Roșie si Știubei, e mandru de munca sa, dar e suparat ca numele sau nu a fost trecut pe monument. "Ne-am suparat eu si ceilalti care am mai lucrat aici. Trebuia sa ne puna pe noi care am lucrat", sustine barbatul. "Mi se pare firesc sa fie consilierii pentru ca ei au luat aceasta hotarare. In ceea ce ii priveste pe oamenii care sunt revoltati, pentru cei care au participat efectiv la ridicarea monumentului avem comandate placute si punem si placuta aceea pe o parte… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

