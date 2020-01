Stiri pe aceeasi tema

- Volumul "Acte si documente din corespondenta diplomatica a lui Mihail Kogalniceanu relative la Resboiul Independentei Romaniei 1877 1878" a fost alcatuit si publicat de Vasile Kogalniceanu, la cinci ani dupa evenimentele care au premers si au marcat revenirea Dobrogei sub administratie romaneasca, in…

- Restrictii de circulatie vor fi aplicate, incepand de miercuri dimineata, in zona centrala a Constantei, cu ocazia derularii amplului eveniment caritabil Charity Basketball Game, la care vor participa atat militari americani de la baza "Mihail Kogalniceanu", cat si elevi, a informat, marti, administratia…

- Astazi, in Duminica a 27 a dupa Rusalii, cei doi ierarhi ai Dobrogei vor sluji dupa urmatorul program comunicat de Agentia Basilica a Patriarhiei Romane: Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Manastirea "Sfintii Ierarhi Nicolae si Bretanion" din localitatea 23 August,…

- “Aud asa cateodata pe unii vorbind ca, totusi, parca PSD-ul asta de cand o scapat de Dragnea nu mai e chiar asa de rau. Dragii mei, asta este o mare capcana, sa nu credeti asa ceva. PSD-ul a dominat scena politica romaneasca cu mici exceptii in cei 30 de ani de cand am scapat de comunism, de comunisti…

- Serbam in aceste zile 141 de ani nu doar de la revenirea Dobrogei sub administratie romaneasca, ci si de la numirea lui Remus Opreanu ca prefect al urbei de la malul Marii Negre. Dupa ce, in noiembrie 1878, demnitarul era desemnat sa "pastoreasca" districtul Constanta, trei ani mai tarziu, in mai 1881,…

- Marinarii militari participa astazi, 25 octombrie, la ceremonia militara si religioasa de la "Monumentul Victoriei" din Parcul Arheologic, incepand cu ora 11.00.La eveniment sunt prezenti: Decebal Fagadau, primarul Constantei, Horia Tutuianu, presedintele CJC, deputatul Mihu Stefan, deputatul George…

- In anul 1887 peisajul urban al Constantei s a imbogatit cu splendida statuie a lui Publius Ovidius Naso, nefericitul poet latin relegat la Tomis la inceputul sec. I d.H, dintr un misterios motiv, partial impartasit: o poezie si o greseala...carmen et error. Ideea unei statui a lui Ovidius la Constanta…

- Prin proiectul de hotarare de Consiliu Local Municipal aprobat ieri, in sedinta extraordinara, serviciul public de transport local va fi asigurat de CT BUS SA, astfel RATC devine istorie, asa cum a punctat si primarul Constantei, Decebal Fagadau. Mai mult, acesta a punctat la conferinta de presa sustinuta…