Stiri pe aceeasi tema

- O biserica din lemn, monument istoric, din comuna doljeana Radovan, a fost distrusa in proportie de 70%, joi, in urma unui incendiu. O biserica din lemn, monument istoric, din comuna doljeana Radovan, a fost distrusa in proportie de 70%, joi, in urma unui incendiu. Purtatorul de…

- Un semnal de alarma tras in urma cu doi ani autoritatilor de mai multi locuitori ai comunelor Udesti si Bosanci pentru a face demersurile necesare salvarii bisericii Manastioara din comuna Udesti au ramas fara raspuns. Biserica din Manastioara, despre care legenda spune ca ar fi fost construita din…

- O locuinta cu etaj, din comuna Puscasi, a luat foc in aceasta dupa-amiaza. La fata locului au fost solicitati pompierii vasluieni, care au ajuns in cel mai scurt timp. Focul a reusit sa mistuie bunurile dintr-o camera (mobila, electrocasnice, aparatura electronica, etc). “Cauza a fost reprezentata de…

- O biserica veche de 250 de ani din Apuseni, in pericol sa fie distrusa de apele acide ale unui baraj va fi stramutata la muzeul ASTRA din Sibiu. Biserica din satul Vinta, amenintata de apele acide ale barajului de decantare a sterilului de la Valea Sesei va fi, in final, salvata. Lacasul de cult va…

- Date alarmante. In Romania mor, anual, aproximativ 1.500 de copii cu varste mai mici de un an. Cele mai multe decese sunt inregistrate in mediul rural. Iar principalele cauze sunt saracia și lipsa de educație. Parinții micuților nu ii duc la spital.Județele cu cele mai multe decese ale nou-nascuților…

- O biserica unica in tara si poate chiar in lume asteapta un miracol pentru a fi salvata de la degradare. Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” a devenit un simbol al comunei Hiliseu Horia si nu numai, acesta fiind singurul lacas de cult crestin ortodox si catolic din Europa. https://www.monitorulbt.ro/prima-pagina/2018/06/30/monument-unic-in-europa-lasat-in-paragina

- Primaria Murgasi, din judetul Dolj, este obligata la plata sumei de aproape 400.000 de euro din bugetul local, dupa ce a pierdut un proces pentru datoria pe care o are la banca fosta jurista a institutiei, care este si fiica fostului primar.

- Intentia unui preot din Alba Iulia de a demonta si stramuta o biserica de lemn, monument istoric, a provocat protestul credinciosilor care frecventeaza lacasul de cult de peste 20 de ani. Duminica, 3 iunie, ”agasat” de intrebarile oamenilor cu privire la soarta bisericii, preotul a chemat politia.