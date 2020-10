Stiri pe aceeasi tema

- In localitatea Cuptoare din Caraș-Severin, satenii au ridicat un monument in cinstea luptatorilor din Rezistenta anticomunista din Muntii Banatului care, in perioada 1945-1953 s-au impotrivit, cu arma in mana, instaurarii regimului comunist in țara noastra.

- CARAS-SEVERIN – Daca la nivel national se inregistreaza aproape zilnic record dupa record de imbolnaviri, de data aceasta si in judet avem un nou record, cu cele 62 de cazuri inregistrate in ultimele 24 de ore! Informatiile raportate marti de Directia de Sanatate Publica din Caras-Severin sunt de natura…

- Un nou focar de coronavirus a fost declarat la Galati, la o fabrica de confectii din localitatea Vanatori, unde sunt 21 de cazuri confirmate de COVID 19.Potrivit autoritatilor judetene, 21 de angajate ale unei fabrici de confectii din localitatea Vanatori au fost confirmate cu COVID-19, fabrica…

- Secretarul general adjunct al NATO respinge un scenariu aparut in presa romaneasca potrivit caruia ar urma sa fie tras pe linie dupa ce ar fi ramas fara avizul de securitate din partea Alianței. NATO, la randul ei, neaga aceasta varianta. Mircea Geoana a reacționat sec la un articol aparut in publicația…

- TMK Hydroenergy Power, companie din Grupul CEZ Romania, a investit 3 milioane lei intr-o statie de pompare in localitatea Timis Trei Ape, parte a sistemului hidroenergetic din Caras Severin, potrivit news.ro."TMK Hydroenergy Power, parte a Grupului CEZ in Romania a finalizat de curand una…

- O coloana de mașini, inclusiv din perioada razboiului, a pornit de la Complexul memorial „Eternitate” din Chișinau pana la Capul de pod „Șerpeni”. La eveniment au participat președintele țarii, Igor Dodon, secretarul Consiliului Suprem de Securitate, generalul Victor Gaiciuc, ambasadorul Rusiei…

- Consiliul de Securitate al ONU a facut apel marti la luarea tuturor masurilor pentru limitarea escaladarii crizei in Belarus, cu prilejul unei discutii consacrate realegerii contestate a lui Aleksandr Lukasenko si manifestatiilor impotriva puterii, relateaza AFP. Acest dialog a fost solicitat de Estonia…

- De fiecare data cand fac analiza alegerilor prezidentiale americane, am retinerea naturala a oricarui fost oficial si cetatean roman care vede parteneriatul strategic cu Statele Unite drept cel mai important acord de Securitate al Romaniei.