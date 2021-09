Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca, la intersectia DN 1 cu DJ 200B, in zona localitatii Balotesti din judetul Ilfov, a avut loc luni dupa amiaza un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, iar traficul este ingreunat, formandu-se o coloana de autovehicule de la…

- 97% din decesele inregistrate in Romania intre 9 și 15 august au fost la persoane nevaccinate, iar 3% la persoane vaccinate cu schema incompleta, anunța INSP. Potrivit raportului INSP, in saptamana 9 – 15 august: 97% din decesele inregistrate au fost la persoane nevaccinate, iar 3% la persoane…

- UPDATE Unul dintre muncitorii surprinși de surparea malului de pamant unde lucrau, in zona Bibliotecii Naționale din Capitala, a fost gasit decedat. Pompierii din cadrul ISU București – Ilfov au transmis ca in urma cautarilor a fost gasita o persoana decedata, care a fost cuprinsa integral de pamant…

- O grupare criminala specializata in trafic de migranti si de droguri a fost anihilata in Romania. Procurorii DIICOT au efectuat 22 de perchezitii in Bucuresti si in judetele Timis, Ialomita, Calarasi si Ilfov.

- Numarul beneficiarilor de ajutor social a fost, in mai, de 165.666 persoane, in scadere cu 4.024 persoane fata de luna precedenta, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). Cei mai multi beneficiari au fost inregistrati in judetele Dolj (10.439), Bacau…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a anunțat ca pana miercuri in Romania au fost inregistrate 57 de cazuri de infectare cu tulpina Delta și un deces la o persoana de 72 de ani, din Pitești. Potrivit CNCAV, in Romania, au fost confirmate 57…

- Cele sase persoane arestate zilele trecute de Tribunalul Constanta, in dosarul celor 57 de perchezitii din Constanta, Bucuresti si Ilfov, cer sa fie puse in libertate Solicitarile celor sase au ajuns azi la Curtea de Apel Constanta, instanta care va lua o decizie definitiva. Amintim ca zilele trecute,…

- In cursul zilei de ieri, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta Serviciul de Combatere a Criminalitatii Informatice, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au efectuat 57 de perchezitii domiciliare, la persoane banuite de furt, frauda informatica…