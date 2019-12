Stiri pe aceeasi tema

- O fata in varsta de 14 ani, din Oraștie, județul Hunedoara, este cautata de polițiști dupa ce mama ei a anunțat ca nu a ajuns la școala și banuiește ca e acasa la un baiat, potrivit Mediafax.Potrivit IPJ Hunedoara, mama fetei a anunțat marți dimineața ca fiica ei, Ioani Manuela Sinziana, in…

- Adrian Nartea, protagonistul serialului “Vlad”, și soția lui, Alina, au avut parte de momente cumplite in parc, unde fiica lor a fost protagonista unui accident stupid. In urma acestuia, fetița a avut serioase probleme de sanatate. Adrian Nartea a participat recent la un eveniment monden, unde a venit…

- Un barbat, tatal a doi copii, a șocat o lume intreaga dupa ce a decis sa-și vanda unul dintre copii, pentru ca nu-și permitea sa-i ingrijeasca. Banii primiți, insa, i-a cheltuit pe un site pentru adulți.

- Poliția a anunțat ca a demarat procedura de cautare și identificare a unei tinere in varsta de 32 de ani, Ștefania Padurariu, care, la data de 4 octombrie, a parasit domiciliul din satul Țibeni, comuna Satu Mare, impreuna cu fiica sa minora, Elisa-Bianca Padurariu, in varsta de 5 ani, și nu a mai ...

- TUPEU MAXIM…Costel Mihai Gagiu, zis si „Sarpe”, din comuna Grivita, care si-a violat timp de cativa ani fiica vitrega, a vrut sa fie judecat in arest la domiciliu sau sub control judiciar. Judecatorii Curtii de Apel Iasi i-au respins apelul, „Sarpe” ramane astfel in arest preventiv, acolo unde a ajuns…