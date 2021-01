Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Robert Marincat tanarul de 25 de ani care a violat, apoi a ucis o fetița de 18 luni ! Individul este din Borșa, județul Maramureș. Muncitorul din Borșa care a comis monstruoasa fapta este rezident la Lentate sul Seveso. De trei luni locuia in aceeași casa cu fetița pe care a violat-o și cu […]

- Un roman din localitatea italiana Cabiate a fost arestat si va fi judecat dupa ce a ucis-o in chinuri pe fetita partenerei sale. Inainte de asta, el a violat-o pe micuta si a batut-o cu bestialitate.

- Moarte invaluita in mister intr-o coliba de pe Pirita. Un bebelus a fost gasit de mama lui fara suflare. Femeia a cerut ajutorul ambulantei insa medicii nu au putu face nimic, decat sa constate decesul. O echipa de criminalisti din cadrul IPJ Maramures a fost trimisa la fata locului pentru a stabili…

- Un baiat roman de numai 23 de ani, Cristian Cuceu, a murit vineri seara, in jurul orei 22.00, in urma unui grav accident de munca, la San Dona di Piave, in Veneto. Cristian Cuceu era originar din Farcașa, județul Maramureș. Un baiat roman de numai 23 de ani, Cristian Cuceu, a murit vineri seara, in…