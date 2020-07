Stiri pe aceeasi tema

- ABUZ SI INDIFERENTA AGRESIUNE… Batuta cu biciul, pana tasneste sangele din pielea ei, sub privirile inspaimantate ale celor sase copii! Si nu de azi sau de ieri, ci de peste 16 ani, de cand s-a maritat cu invididul alaturi de care a crezut ca va avea o familie fericita. Este povestea dureroasa a Alinei…

- Direcția de Investigații Criminale din Cadrul Inspectoratului General de Poliție a facut public un bilanț potrivit caruia, in ultimul an, in Romania au fost inregistrate nu mai puțin de 6.475 de sesizari privind disparițiile de minori. Cele mai multe dispariții au fost inregistrate in București, Constanța,…

- O bunica este ingrijorata pentru soarta celor doi nepoti, dupa ce parintii lor s-au despartit. Copiii, care se afla in grija mamei, ar fi batuti, certati terorizati de rudele mamei. Este acuzatia pe care o face chiar bunica paterna care isi doreste o soarta mai buna pentru nepoteii ei.

- In 2019 au fost formulate acte de acuzatie pentru ca 23 de copii ar fi fost ucisi de propriii parinti sau frati, 65 batuti crunt de acestia, alti 17 batuti in mod curent, iar 39 violati, se arata intr-o analiza realizata de Asociatia VeDem Just.

- In aceasta perioada de distantare sociala, elevii cu cerinte educationale speciale si/sau dizabilitati au nevoie, mai mult ca niciodata, de sprijin si consiliere. Astfel, Inspectoratul Scolar Judetean Iasi vine in sprijinul elevilor care fac parte din aceste categorii.

- LACRIMI SI FLORI… Moartea profesoarei pensionare Mihaela Tudor din Barlad, a indurerat sute de fosti elevi! Paginile de socializare au fost pline de lacrimi si regrete, scrise de fostii ei iubiti copii, asa cum le spunea domnisoara Tudor. N-a fost casatorita niciodata, n-a avut alti copii decat pe cei…