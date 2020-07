MONSTRU, nu tată - Bărbat arestat preventiv, după ce şi-a violat fetiţa în vârstă de cinci ani Un barbat de 44 de ani, din Caransebes, judetul Caras-Severin, a fost arestat preventiv, pentru 30 de zile, dupa ce si-a violat propria fetita, in varsta de cinci ani, mama copilei fiind plecata la munca in strainatate. Vezi și: Medic italian: Nimeni nu mai moare in Italia de COVID-19 de cel puțin doua luni Potrivit Politiei Judetene Caras-Severin, barbatul si-a violat fetita in urma cu o saptamana. "In cursul noptii precedente, de 18 spre 19 iulie a.c., politisti de la Politia Municipiului Caransebes au retinut pentru 24 de ore un barbat de 44 de ani din Caransebes, banuit… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

