- Un baiețel de doar opt ani a asistat la uciderea mamei sale, de catre tatal sau, in Danemarca. Copilul i-a spus barbatului ca ii da toate economiile sale, numai sa o lase pe mama lui in viata.

- Energie, dans, distracție și ritmuri muzicale, duminica seara in SOHO Music Hall Bistrița. Trupa ZDOB și ZDUB va susține un concert in care iși va lansa și noul single ”Floarea Soarelui”. Trupa Zdob și Zdub, cea mai populara trupa etno-rock din Republica Moldova, vine la Bistrița. Aceasta va concerta…

- Uniunea europeana de fotbal (UEFA) a anuntat marti ca a primit candidaturile finale la organizarea urmatoarei editii a Campionatului European feminin - EURO 2025, in cadrul termenului limita fixat pentru 12 octombrie, informeaza DPA.Un dosar final de candidatura a fost depus de Franta, Polonia, Elvetia,…

- Danemarca - Finlanda, meci contand pentru Grupa H a preliminariilor pentru Euro 2024, este programat, joi, 23 martie, de la ora 21:45, pe Parken din Copenhaga, si va fi transmis in direct de Digi Sport 2 si Prima Sport 3.

- Cea mai veche inscriptie cunoscuta care-l mentioneaza pe zeul nordic Odin a fost descoperita pe un pandantiv din aur gasit recent in Danemarca si care dateaza din secolul al V-lea e.n, informeaza livescience.com.Arheologii sunt de parere ca pandantivul - cunoscut tehnic sub denumirea bracteat si…

- Poliția Galați a fost sesizata pe 8 martie, printr-un apel la 112, cu privire la faptul ca in interiorul unei gradinițe cu program prelungit din municipiu un barbat ar fi provocat scandal.Polițiștii au stabilit ca persoana in cauza este tatal unuia dintre copiii inscriși la acea gradinița. Barbatul…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a confirmat joi ca nu va fi emis niciun comunicat comun dupa reuniunea ministrilor de Externe ai statelor din cadrul G20, in India, si acuza Occidentul de acest esec, relateaza AFP. ”Declaratia (finala) a fost blocata, iar rezultatul discutiei va fi prezentat…

- Aproximativ 20.600 de persoane si-au pierdut viata in urma unui accident rutier in cursul anului trecut in Uniunea Europeana, o crestere cu 3% fata de 2021, dar o scadere cu 10% fata de nivelul de dinaintea pandemiei, in 2019, arata datele preliminare publicate marti de Comisia Europeana, citate de…