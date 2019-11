Infractorul care a jefuit si bagat in spital doua pensionare se numeste Viorel Hilitanu si are varsta de 54 de ani, el fiind originar din comuna Mogosesti. Pe data de 15 octombrie, Hilitanu a fost eliberat din Penitenciarul Gaesti cu toate ca mai avea de ispasit inca cel putin doi ani de puscarie. El mai avea de executat, concret, 779 de zile de inchisoare, insa legea recursului compensatoriu promulgata de catre Guvern l-a scos pe acesta din puscarie. Bucuros de nor (...)