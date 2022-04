Stiri pe aceeasi tema

Un copil care circula pe bicicleta a fost ranit, joi, dupa ce doua mașini s-au ciocnit, iar una dintre ele a ricoșat, lovind minorul, apoi gardurile a doua imobile din Ploiești, județul Prahova.

Peste 50 de perchezitii au loc joi dimineata, in Dambovita, Bucuresti si Prahova, intr-un dosar de inselaciune cu un prejudiciu de aproximativ 2 milioane euro, fiind vizati mai multi dezvoltatori imobiliari.

Procurorii DIICOT de la Structura Centrala au pus, joi, in aplicare un numar de 18 mandate de percheziție domiciliara in municipiul București și in județul Dambovița, intr-o cauza avand ca obiect savarșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de minori, trafic…

Polițiștii și procurorii DIICOT au facut joi zeci de percheziții in Dambovița, in cadrul unor ordine europene de ancheta și alte 9 in Germania și Marea Britanie la persoane suspectate de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism, camata și șantaj.

O femeie in varsta de 60 de ani a fost lovita, sambata dupa-amiaza, de un tren de calatori in zona Garii de Vest Ploiesti, victima, care era in stare de inconstienta, fiind transportata la spital, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, conform Agerpres.