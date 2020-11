Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele zile din 2020 ne aduc multe surprize de la Shawn Mendes. Dupa ce a lansat single-ul “Wonder” si a anuntat data lansarii albumului “Wonder”, artistul nominalizat la Grammy-uri si premiat de multe ori cu discul de Platina, colaboreaza cu Justin Biber pentru piesa “Monster”, al doilea single extras…

- Disney+ pare a fi unul din serviciile de streaming care vor face concurența serioasa pentru Netflix in urmatoarea perioada. Lansat pe 12 noiembrie 2019 in Statele Unite, și apoi in „valuri” in multe alte țari, Disney+ a reușit sa atinga pana acum 73 de milioane de subscriberi. Reprezentanții companiei…

- Știm sigur, sigur ca avem pe aici fani Shawn Mendes, așa ca va dam o veste foarte buna. Vineri, pe 23 octombrie, vine un super documentar care il are in prim-plan pe Shwan Mendes și muzica sa. Trailerul documentarului, mai jos: Un documentar original Netflix. Din 23 noiembrie.Cc: Mendes Army Posted…

- Zilele trecute, Shawn Mendes a surprins pe toata lumea prin lansarea unui trailer al albumului “Wonder”, iar astazi, artistul si compozitorul canadian lanseaza primul single de pe urmatorul material – “Wonder”, si anunta data lansarii albumului, 4 decembrie 2020. Shawn a postat si o scrisoare pe conturile…

- Katy Perry a lansat de dimineața cel de-al șaselea album al ei intitulat ‘ SMILE‘. Katy a spus ca piesele au fost compuse in perioade destul de sumbre ale vieții sale. ‘ Smile’ vine la trei ani ani de la lansarea ultimului ei album – ‘Witness‘, iar cantareața a spus ca nu a fost niciodata... View Article