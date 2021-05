Monsson Trading SRL infiinteaza un nou parc eolian, in judetul Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghita Corbu, fostul director SAPARD, construieste un parc fotovoltaic Acesta va fi amplasat la Negru Voda Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul societatii Sun Energy Europe SRL. Societatea…

- Vulturu Power Park SRL, societate controlata de Emanuel Muntmark si Catalin Mrejeru edifica un nou parc eolian in Constanta Este al doilea proiect pe care il intentioneaza in acest an la VulturuVulturu Power Park SRL a depus la Agentia pentru Protectia Mediului un memoriu de prezentare pentru ldquo;Intocmire…

- Pe DN 3 Constanta Ostrov o sa fie amplasate perdele forestiere Proiectul este coordonat de Garda Forestiera Bucuresti Mai multe localitati sunt implicate in actiune Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare pentru proiectul Garzii Forestiere…

- Primaria Adamclisi va extinde iluminatul public din localitate Proiectul depus la Agentia pentru Protectia Mediului a primit girul institutiei Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru proiectul Primariei Adamclisi. Decizia…

- Agentia pentru Protectia Mediului a revizuit acordul de mediu pentru Primaria Nicolae Balcescu Este vizat proiectul infiintarii distributiei de gaze in comuna Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare revizuite pentru proiectul comunei…

- Alezzi Beach Resort SRL doreste sa supraetajeze blocul de 8 etaje pe care il ridica in Mamaia Nord Totodata, vrea sa schimbe piscinele pe care le va amplasa O piscina va fi la nivelul terasei Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere…

- Spitalul municipal Mangalia va fi extins APM Constanta a decis ca nu este necesara realizarea evaluarii asupra mediului Proiectul se afla in stadiul intocmirii studiului de fezabilitate Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru…

- Marco Chim SRL a depus la APM Constanta documentatia necesara pentru ridicarea unui imobil pe bd. Mamaia 425 Terenul se afla in centrul statiunii Mamaia Imobilul va avea functiunea de vila turistica Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de…