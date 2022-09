Stiri pe aceeasi tema

- Compania germana ZT și Universitatea Politehnica din Timișoara au semnat un acord pentru realizarea unui Centru de Excelența in campusul universitații. Anunțul acestui proiect a fost facut in cadrul unui eveniment inedit, cu o mașina de Formula E.

- Sambata, intre orele 15:00 și 17:00, va avea loc evenimentul „The drive to win - Power by ZF”. Evenimentul este unic in Romania și reprezinta prezentarea mașinii de Formula Electric; curse demonstrative cu mașina de Formula E, condusa de fostul pilot de formula 1, Nick Heidfeld, pe bulevardul Vasile…

- Proiectul Hotararii de Guvern prin care se va aproba acordul semnat intre Romania și Serbia, pentru realizarea autostrazii care sa lege Timișoara de Belgrad a trecut prin procedura dezbaterii publice și poate merge mai departe. Conform documentului, se va inființa un Grup de lucru la nivel de experți,…

- Tanczos Barna a explicat ca vor fi finantate garduri electrice pentru fermieri, iar "acolo unde apare ursul in localitate, acolo trebuie sa se intervina imediat cu echipa de interventie si ursul trebuie eliminat de acolo, prin alungare, prin relocare sau prin extragerea exemplarului. Nu are ce cauta…

- Un intreg postal dedicat „performantei remarcabile” a inotatorului David Popovici poate fi achizitionat din oficiile postale si magazinele Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, informeaza Agerpres. „Grafica sugestiva a acestui intreg postal este insotita de textele…

- Mircea Lucescu (76 de ani), antrenorul lui Dinamo Kiev, simte ca razboiul din Ucraina nu mai trezește aceleași sentimente de solidaritate ca in primele saptamani. Au trecut 123 de zile de la momentul cumplit in care Vladimir Putin a ordonat invazia. Mircea Lucescu a fost prins de razboi la Kiev. A gasit…